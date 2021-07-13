Вашингтон будет следить за ситуацией на Кубе

В Вашингтоне намерены следить за развитием ситуации на Кубе, после чего будет выработана позиция в отношении властей в Гаване, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Без сомнения, протесты, которые произошли в выходные имеют значение. Это самые масштабные за многие годы протесты, которые мы видели на Кубе, мы будем следить за развитием событий, после чего подготовим соответствующий ответ", - передает Интерфакс слова Псаки.

А представитель Госдепа США Нед Прайс подверг критике действия кубинских властей, которые блокировали и продолжают ограничивать работу мобильного интернета в городах страны. Он также призвал руководство Кубы освободить задержанных в ходе беспорядков.

В воскресенье в Гаване и в ряде крупных городов Кубы прошли массовые акции протеста против условий жизни, осложненных пандемией COVID-19, а также против нищеты и отсутствия лекарств. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. По данным иностранных СМИ, задержаны около 70 человек.