Президент Афганистана обещает победу над талибами за три месяца

Президент Афганистана Ашраф Гани обещает, что движение "Талибан" будет побеждено в течение трех месяцев и ситуация в стране вернется под контроль, сообщает TOLOnews в среду, 14 июля.

"Ситуация с безопасностью в стране значительно улучшится в течение трех ближайших месяцев. Талибы будут побеждены, а все захваченные ими территории возвращены", - сказал он, особо отметив, что для победы над талибами необходимо национальное единство.

За последние месяцы девять районов провинции Балх, которую посетил Гани, перешли под контроль талибов.