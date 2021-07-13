Иран ответил на обвинения США: «Не в первый раз разыгрывают голливудские сценарии»

Тегеран считает необоснованными обвинения США в адрес иранской разведки, которую Вашингтон обвинил в попытке похищения нью-йоркской журналистки, критиковавшей Исламскую Республику, пишет Интерфакс соссылкой на американские СМИ.

"Это новое заявление американского правительства настолько беспочвенное и нелепое, что на него даже не стоит реагировать", - заявил представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, добавив: "Не в первый раз США разыгрывают такие голливудские сценарии", - добавил он.

Ранее прокуратура США предъявила обвинения четырем гражданам Ирана, которые, как предполагает сторона обвинения, являются сотрудниками иранской разведки. Их обвиняют в заговоре с целью похищения американской активистки. Цель заговора пока не названа. Некоторые СМИ предполагают, что речь идет о журналистке Маси Алинеджад. Слежка за журналисткой якобы продолжалась на протяжении нескольких лет.