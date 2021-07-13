Очень важная победа «Нефтчи»! Чемпион Азербайджана в шаге от группового этапа еврокубков

Обыграв тбилисское «Динамо» с общим счетом 4:2 и преодолев 1-й квалификационный раунд в Лиге чемпионов, футбольный клуб «Нефтчи» сделал очень важное дело. Чемпион Азербайджан обеспечил себе в нынешнем сезоне еще как минимум шесть еврокубковых матчей и уж точно завершит выступление на международной арене не раньше 26 августа.

Как известно, во 2-м квалификационном раунде команда Самира Абасова сыграет с 46-кратным чемпионом Греции «Олимпиакосом». Первая игра состоится 21 июля в 23:00 по бакинскому времени на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в городе Пирей, который фактически сливается с Афинами. Ответный матч пройдет 28 июля на «Баксель Арене» и начнется в 21:00.

А уже 19 июля состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Здесь «Нефтчи» благодаря высокому рейтингу «Олимпиакоса» будет среди «сеяных». Победитель азербайджано-греческого противостояния может получить в соперники победителя следующих пар: «Мура» (Словения) – «Лудогорец» (Болгария), «Мальме» (Швеция) – ХИК (Финляндия), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) – «ЧФР Клуж» (Румыния), «Легия» (Польша) – «Флора» (Эстония), «Ференцварош» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва).

В этот же день состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, куда отправится проигравший в паре «Олимпиакос» - «Нефтчи» и другие неудачники 2-го раунда Лиги чемпионов. Затем проигравшие в 3-м раунде Лиги Европы перекочуют в раунд плей-офф Лиги конференций, где поборются за выход в групповой этап нового турнира.

То есть «Нефтчи» даже при самом худшем раскладе будет в шаге от попадания в групповую стадию. Если же чемпион Азербайджана пройдет «Олимпиакос», то гарантирует себе как минимум участие в групповом турнире Лиги конференций.