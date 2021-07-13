Очень важная победа «Нефтчи»! Чемпион Азербайджана в шаге от группового этапа еврокубков
Обыграв тбилисское «Динамо» с общим счетом 4:2 и преодолев 1-й квалификационный раунд в Лиге чемпионов, футбольный клуб «Нефтчи» сделал очень важное дело. Чемпион Азербайджан обеспечил себе в нынешнем сезоне еще как минимум шесть еврокубковых матчей и уж точно завершит выступление на международной арене не раньше 26 августа.
Как известно, во 2-м квалификационном раунде команда Самира Абасова сыграет с 46-кратным чемпионом Греции «Олимпиакосом». Первая игра состоится 21 июля в 23:00 по бакинскому времени на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в городе Пирей, который фактически сливается с Афинами. Ответный матч пройдет 28 июля на «Баксель Арене» и начнется в 21:00.
А уже 19 июля состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Здесь «Нефтчи» благодаря высокому рейтингу «Олимпиакоса» будет среди «сеяных». Победитель азербайджано-греческого противостояния может получить в соперники победителя следующих пар: «Мура» (Словения) – «Лудогорец» (Болгария), «Мальме» (Швеция) – ХИК (Финляндия), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) – «ЧФР Клуж» (Румыния), «Легия» (Польша) – «Флора» (Эстония), «Ференцварош» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва).
В этот же день состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, куда отправится проигравший в паре «Олимпиакос» - «Нефтчи» и другие неудачники 2-го раунда Лиги чемпионов. Затем проигравшие в 3-м раунде Лиги Европы перекочуют в раунд плей-офф Лиги конференций, где поборются за выход в групповой этап нового турнира.
То есть «Нефтчи» даже при самом худшем раскладе будет в шаге от попадания в групповую стадию. Если же чемпион Азербайджана пройдет «Олимпиакос», то гарантирует себе как минимум участие в групповом турнире Лиги конференций.
Две победы «Нефтчи» над тбилисским «Динамо» пополнили рейтинговую копилку как самого бакинского клуба, так и нашей страны в таблице коэффициентов УЕФА. «Нефтчи» набрал 2 очка. Делим 2 на 4 (количество клубов в еврокубках от Азербайджана) и получим 0,500 балла. Таков пока наш показатель в нынешнем сезоне.
Как известно, в рейтинге УЕФА учитываются результаты пяти последних лет. С показателем 13,125 балла Азербайджан занимает 28-е место, на котором и начал нынешний евросезон. Сейчас мы ведем борьбу с Казахстаном (13,250) и Словенией (13,000).
Сам «Нефтчи» с 7 баллами занимает в рейтинге 151-е место. За выход во 2-й раунд Лиги чемпионов наша команда получила 2,500 балла. «Нефтчи» - второй азербайджанский клуб в рейтинге после «Карабаха». Агдамцы с 17,500 балла занимают 77-ю позицию.
Напомним, «Карабах», «Сумгаит» и «Кешля» стартуют в еврокубках на следующей неделе. Они начнут борьбу со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. 22 июля «Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова примет израильский «Ашдод» (время начала матча – 20:00), «Кешля» в это же время встретится в Сочи с местным одноименным клубом. «Сумгаит» же свой матч проведет 21 июля. Бронзовый призер чемпионата страны сыграет в Белграде с сербскими «Чукаричками». Матч начнется в 22:00 по бакинскому времени.
Жеребьевка 3-го раунда Лиги конференций также состоится 19 июля. «Карабах» будет среди «сеяных», а два других наших клуба будут «несеяными».