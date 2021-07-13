Армяне снова обстреляли азербайджанские позиции в окрестностях города Шуша Открыт ответный огонь
В ночь на 15 июля из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в окрестностях города Шуша, сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Согласно сообщению, огонь велся со стороны незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Для подавления активности противоположной стороны был открыт ответный огонь.
Погибших и раненых среди личного состава подразделений азербайджанской армии нет.
Отметим, что 13 июля незаконные армянские вооруженные отряды подвергли обстрелу из пулеметов и автоматов позиции азербайджанской армии в окрестностях города Шуша.