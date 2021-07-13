И Раиси поздравил Ильхама Алиева с освобождением Карабаха

Президент Ирана Ибрагим Раиси направил 14 июля послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщает информагентство Mehr, свое послание Раиси отправил в ответ на поздравление главы Азербайджана.

Согласно информации, иранский лидер в своем послании призвал к расширению сотрудничества между Тегераном и Баку.

Ибрагим Раиси подчеркнул, что народы Азербайджана и Ирана имеют общие культурные и исторические корни, и отметил братские отношения между двумя народами. Президент Ирана заявил, что есть большой потенциал для дальнейшего расширения и углубления связей между Тегераном и Баку.

Также новоизбранный президент Ирана поздравил Баку с освобождением своих территорий от оккупации. Кроме этого, Раиси пожелал Ильхаму Алиеву здоровья и успехов, а народу Азербайджана — процветания.