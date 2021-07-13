Цены на нефть снижаются на новостях от ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг после сообщений о том, что ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+, которые предоставят им новую квоту по добыче.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $74,25 за баррель, что на $0,51 (0,68%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,73 (2,3%) - до $74,76 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $72,56 за баррель, что на $0,57 (0,78%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,12 (2,8%) - до $73,13 за баррель.

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник.

Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.