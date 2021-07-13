Заправки SOCAR покроет знаменитая американская кухонная сеть

В столице Украины на одной из заправок компании SOCAR Energy Ukraine состоялась церемония открытия ресторана всемирно известного бренда американской кухни Natans famous, сообщает АзеТАдж.

В церемонии открытия ресторана приняли участие глава компании SOCAR Energy Ukraine Эльчин Мамедов, посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, заместитель помощника госсекретаря США Георг Кент, президент Американо-украинской торговой палаты Энди Хундер, вице-пре6зидент компании Nathans famous Джеймс Уолкер и другие гости.

На открытии объекта Г. Кент, говоря о деятельности бренда в различных странах мира, отметил, что Украина тоже уже входит в число этих стран. По его словам, открытие бренда в принадлежащем SOCAR пункте обусловлено тем, что этот азербайджанский бренд уже известен во всем мире и является местом, которое люди регулярно посещают. По его словам, проекты SOCAR приобрели значительную популярность.

Известный во всем мире бренд имеет собственную сеть ресторанов. Бренд начал свою деятельность в 6 пунктах SOCAR по всей Украине и в дальнейшем будет работать во всех 57 пунктах по всей Украине.