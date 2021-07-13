На автомобильной дороге Шюкюрбейли - Джебраил - Гадрут ведутся земляные работы, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Спецтехника расширяет трассу для работ по строительству нового земляного полотна шириной 21,5 метра в соответствии с первой технической категорией. Ширина проезжей части дороги составит 14 метров.

Параллельно ведутся работы по очистке обочин трассы от мин и неразорвавшихся боеприпасов для передвижения спецтехники.

«На дороге будет построено шесть мостов, один из которых спроектирован на пересечении с автомагистралью Гаджигабул - Миндживан - Зангезурский коридор. Тем самым будет обеспечен удобный въезд - выезд с дороги на автомагистраль», - сказал глава отдела по связям с общественностью агентства Анар Наджафли.

Также для завершения строительства дороги в короткие сроки на территории подходит к концу строительство лагеря, где будет функционировать асфальтобетонный завод, специальная территория для стоянки и обслуживания машин и механизмов, офис, столовая и место для отдыха работников.