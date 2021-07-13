Экономика Азербайджана выросла на 2,1%

Рост ВВП Азербайджана в январе-июне 2021 года составил 2,1%, сообщает Госкомитет по статистике.

По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-июне 2021 года составил 39 млрд 915 млн манатов.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 39,9%, торговли и ремонта транспортных средств – 10,3%, на транспорт и складское хозяйство – 7,3%, строительство – 5,1%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство – 6,4%, на сектор информации и связи – 1,8%, на сферу размещения туристов и бытовых услуг -1%, на прочие сектора – 18,9%, чистые налоги на импорт и на товары – 9,3%.

ВВП на душу населения в январе-июне составил 3 тыс. 987,6 маната (рост на 1,6%).

Министерство экономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,4%.