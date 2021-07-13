Вагит Алекперов отдал рекордную сумму за редчайшую монету

Организаторы аукциона Stack's Bowers в Гонконге не сомневались, что за этот лот развернется нешуточная борьба. Константиновский рубль — одна из редчайших русских монет. С начала 1990-х она выставлялась на продажу четырежды. Последний раз — в 2004 году в Нью-Йорке, где была куплена анонимным японским инвестором за $525 000. Этот же экземпляр появился на Stack's Bowers с эстимейтом $400 000-$600 000. Сразу после начала торгов в игру вступило несколько биддеров. Под конец их осталось двое. Конкурент российского коллекционера сошел с дистанции на ставке $2,2 млн. С учетом аукционной комиссии цена продажи составила $2,6 млн.

«Лимит был установлен заранее с учетом экспертной оценки уровня цен и предполагаемого спроса. Если бы стоимость поднялась выше, монету купил бы кто-то другой. Я был рад, что удалось приобрести и вернуть в Россию Константиновский рубль. Это важный этап в развитии музея и моей коллекции», - рассказал Forbes Вагит Алекперов.

Алекперов отметил, что, узнав, что на продажу выставляется Константиновский рубль, он пошел на исключение из правил.

«Меня проинформировали о появлении этой монеты эксперты музея. Было не так много времени для принятия решения, но нам удалось оперативно провести необходимые консультации. Появится ли в продаже какой-то другой экземпляр? Где? Сколько будет стоить? Будущее предугадать сложно, поэтому было принято решение участвовать в торгах в Гонконге», - сказал он.