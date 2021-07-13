Делавшая селфи на краю водопада туристка разбилась насмерть

В Китае туристка делала селфи на краю водопада, потеряла равновесие и разбилась насмерть. Об этом сообщает Mirror.

Несчастный случай произошел в парке Ха Пак Лай, популярном месте для пеших прогулок недалеко от Гонконга. 32-летняя София Чунг отправилась вместе с друзьями в поход — возле водопада у ручья Цин Дай женщина решила сделать селфи, однако в процессе потеряла равновесие и упала в водоем с пятиметровой высоты.

Друзья путешественницы сразу же вызвали бригаду скорой помощи — туристку доставили в больницу, где констатировали смерть.

Уточняется, что погибшая активно вела свои социальные сети — в личном блоге в Instagram она выкладывала фотографии, экстремально позируя на краях обрывов и горных вершин.