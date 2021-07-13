Накануне и Минобороны России выступило с заявлением об участившейся перестрелке вокруг карабах ской столицы Шуши. Но заявление военного ведомства в Москве в корне отличается от ранее прозвучавшей в Баку информации. Российское оборонное ведомство открыто и без зазрения совести объявило о нахождении в окрестностях города Шуша вооруженных сил Армении. К тому же, судя по версии россиян, подразделения этих вооруженных сил открыли беспорядочную стрельбу. Остается добавить: под носом у опытных российских миротворцев, прошедших через поля войны в Абхазии, Сирии, Ливии, Осетии…

Заявление российского Минобороны вызвало, мягко говоря, непонимание, удивление и даже замешательство в Баку. Ведь вооруженные силы Армении давным-давно, уже как полгода покинули территории Азербайджана. Сразу же после подписания Трехстороннего соглашения в Москве. По ранней и не обработанной в оперативном штабе военного ведомства в Москве версии, северо-западнее города Шуша должны располагаться немногочисленные отряды так называемой «армии самообороны гауляйтера Арутюняна», то есть карабахских сепаратистов. Однако российские военные искренним образом заявляют о нахождении в российской зоне контроля не отрядов самообороны уцелевших во время войны сепаратистов, а регулярной армии другого государства – Республики Армения. Спрашивается – как же за кордоном миротворческого контингента войск могла оказаться армия другого государства? Минобороны России выстрелило себе в ногу? Или в «Трехстороннюю бумагу», на которой стоит, между прочим, и подпись президента России?

Если бы «беспорядочная стрельба» (крылатое выражение изъято нами из текста российского заявления) была открыта в Лачинском коридоре, на узкой асфальтной дороге, соединяющей Карабах с Арменией, в Баку сразу же возникли бы подозрения о просочившейся в зону контроля опытнейших российских военных специально подготовленной группы армянской армии. Но ведь перестрелка была под Шушой. Если следовать логике российских военных, получается, что армянская армия по коридору, контролируемому российскими войсками, совершила марш-бросок глубоко в российско-азербайджанский тыл, не так ли? Как же российские военные проморгали столь масштабную передислокацию войск?

Но есть и вторая версия. Рожденная методом дедуктивного умозаключения. Никакой «дырявой армии самообороны» не существовало и в помине. В Ханкенди, как и во всей оккупационной зоне, где до второй карабахской войны действовала армянская администрация, были расквартированы вооруженные силы Армении. И сегодня эта армия свободно передвигается по так называемому российскому коридору. И под присмотром российских миротворцев. Третьего не дано. Иначе как же объяснить нахождение в глубоком тылу войсковых частей вооруженных сил Армении, которые открывают беспорядочную стрельбу по азербайджанским позициям?