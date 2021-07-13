Ульвия Худиева, собкор 11:03

В последнее время все больше женщин и детей в Азербайджане обращаются за поддержкой в социальные приюты. Причины стары как мир - пьющий или употребляющий наркотики супруг и бесконечные побои. Об этом говорит председатель Общества помощи женщинам «Темиз дюнья» Мехрибан Зейналова. В одноименном приюте накануне побывали корреспонденты haqqin.az. Одна из обитательниц «Темиз дюнья» 25-летняя Лала Мамедова (имя изменено по соображениям безопасности – ред.) сбежала из дома с маленькой дочкой из-за мужа-наркомана. Молодая женщина корит себя за то, что не смогла забрать с собой и сынишку, но вместе с тем признается, что впервые за долгие годы ночью засыпает без страха.

«Я потеряла отца, когда была совсем маленькой. В 14 лет переехала в Баку к тете. С будущим мужем познакомилась летом в районе, он жил по соседству с моей матерью. Мама меня предупреждала, что этот парень, как и его брат, наркоман, советовала держаться от них подальше. Но я, глупая девчонка, умудрилась влюбиться и, понимая, что моя родня ни за что не выдаст за него замуж, решилась с ним бежать. И первые четыре месяца нашего брака были вполне нормальными. Правда, муж и тогда выпивал, и порой поднимал на меня руку, но настоящий ад начался потом. Он дал волю своим дурным наклонностям, то есть в ход пошли наркотики. И тут уже редкое рукоприкладство перешло в постоянные побои. Рождение детей его не остановило. В последнее время он бил меня так свирепо, что нередко я теряла сознание», - рассказывает женщина. Терроризировал наркоман не только супругу, но и свою мать, семью брата, с которыми они проживали. А поскольку брат тоже не чурался наркотиков и вел себя так же, их квартира превратилась для женщин и детей в подобие тюрьмы, где над ними день и ночь измывались. Дошло до того, что свекровь просила невесток обратиться в полицию. Несчастная женщина мечтала об одном – чтобы сыновей посадили. Даже обещала, что поддержит деньгами их жен и поможет растить детей. «Муж работает мастером и неплохо зарабатывает. Но он вместе с братом тратил все деньги на выпивку и наркотики, а все наше большое семейство жило на пенсию свекрови. Впроголодь, в общем, - продолжает Лала свою печальную историю. – И если бы только это, я бы, наверное, и дальше терпела. Но они еще и каждый вечер устраивали скандалы и избивали нас. Моей дочери четыре года. Представляете, ребенка трясло от страха, как только вечером ее отец возвращался после работы домой. Свекровь плакала, говорила, что не может справиться с сыновьями…». Лала несколько раз писала жалобы на мужа, но особых мер никто не предпринимал. А уйти женщине было некуда, приходилось мириться со своей несчастной судьбой. Правда, ее тетя предлагала перебраться к ней, но с условием, что детей она оставит мужу.