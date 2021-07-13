Бакинский наркоман превратил квартиру в тюрьму. Узницей была жена Непридуманные истории
В последнее время все больше женщин и детей в Азербайджане обращаются за поддержкой в социальные приюты. Причины стары как мир - пьющий или употребляющий наркотики супруг и бесконечные побои. Об этом говорит председатель Общества помощи женщинам «Темиз дюнья» Мехрибан Зейналова. В одноименном приюте накануне побывали корреспонденты haqqin.az.
Одна из обитательниц «Темиз дюнья» 25-летняя Лала Мамедова (имя изменено по соображениям безопасности – ред.) сбежала из дома с маленькой дочкой из-за мужа-наркомана. Молодая женщина корит себя за то, что не смогла забрать с собой и сынишку, но вместе с тем признается, что впервые за долгие годы ночью засыпает без страха.
«Я потеряла отца, когда была совсем маленькой. В 14 лет переехала в Баку к тете. С будущим мужем познакомилась летом в районе, он жил по соседству с моей матерью. Мама меня предупреждала, что этот парень, как и его брат, наркоман, советовала держаться от них подальше. Но я, глупая девчонка, умудрилась влюбиться и, понимая, что моя родня ни за что не выдаст за него замуж, решилась с ним бежать. И первые четыре месяца нашего брака были вполне нормальными. Правда, муж и тогда выпивал, и порой поднимал на меня руку, но настоящий ад начался потом. Он дал волю своим дурным наклонностям, то есть в ход пошли наркотики. И тут уже редкое рукоприкладство перешло в постоянные побои. Рождение детей его не остановило. В последнее время он бил меня так свирепо, что нередко я теряла сознание», - рассказывает женщина.
Терроризировал наркоман не только супругу, но и свою мать, семью брата, с которыми они проживали. А поскольку брат тоже не чурался наркотиков и вел себя так же, их квартира превратилась для женщин и детей в подобие тюрьмы, где над ними день и ночь измывались. Дошло до того, что свекровь просила невесток обратиться в полицию. Несчастная женщина мечтала об одном – чтобы сыновей посадили. Даже обещала, что поддержит деньгами их жен и поможет растить детей.
«Муж работает мастером и неплохо зарабатывает. Но он вместе с братом тратил все деньги на выпивку и наркотики, а все наше большое семейство жило на пенсию свекрови. Впроголодь, в общем, - продолжает Лала свою печальную историю. – И если бы только это, я бы, наверное, и дальше терпела. Но они еще и каждый вечер устраивали скандалы и избивали нас. Моей дочери четыре года. Представляете, ребенка трясло от страха, как только вечером ее отец возвращался после работы домой. Свекровь плакала, говорила, что не может справиться с сыновьями…».
Лала несколько раз писала жалобы на мужа, но особых мер никто не предпринимал. А уйти женщине было некуда, приходилось мириться со своей несчастной судьбой. Правда, ее тетя предлагала перебраться к ней, но с условием, что детей она оставит мужу.
«Ну как я могла бросить детей? Вот и терпела. Однако в последнее время стало все невыносимее. Муж приходил поздно, не раньше 11. Уже был пьяный, а дома еще какой-то наркотик принимал и заставлял меня до утра слушать его несвязный бред (по описанию, мужчина употреблял синтетические наркотики типа амфетамина – ред.). Стоило мне закрыть глаза, как он тут же бил меня по голове всем что попадет под руку. У меня на голове уже 37 швов! Один раз он так сильно ударил, что я потеряла сознание и очнулась только в больнице», - говорит женщина, а по лицу ее текут слезы.
Решившись уйти из дома, она забрала свою четырёхлетнюю дочь, а вот двухлетнего сына взять побоялась.
«Дочь хоть и маленькая, но все понимает. А сыну всего два года. Я не знала, где окажусь, будет ли крыша над головой. Думала, вдруг заболеет, а я не смогу ему помочь. Сначала обратилась к тете, но она отказалась принимать меня с ребенком. Мне ничего не оставалось, кроме как подойти на улице к полицейским и попросить отвезти в какой-нибудь приют. Здесь я впервые за долгие годы спокойно засыпаю, не опасаясь, что в меня, спящую, муж швырнет что-нибудь из посуды или мебели. Очень переживаю за сына, но никому из родственников не звоню. Муж наверняка разыскивает меня, и чем может закончиться, если найдет, страшно даже подумать. Но все-таки не сожалею, что так поступила. Давно надо было бежать. Надеюсь в будущем обучиться какой-нибудь профессии и зарабатывать на жизнь себе и детям, снимать квартиру», - мечтает Лала.
К сожалению, в «Темиз дюнья» и других подобных социальных приютах таких, как Лала, женщин с поломанными судьбами, много. Сотрудники этих заведений делают все, чтобы помочь, облегчить им жизнь. Однако на эту серьезнейшую проблему должно обратить внимание и государство. Ведь зачастую обитателям приютов просто некуда больше идти, и как сложится их жизнь дальше, никто не знает. Только помощь на государственном уровне и, как это принято в цивилизованных странах, благотворительность состоятельных граждан могут вернуть их к нормальной жизни.