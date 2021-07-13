Парламент Украины уволил Арсена Авакова с должности главы МВД. Такое решение на заседании в четверг поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Парламент Украины приступил к рассмотрению вопроса об отставке Арсена Авакова с поста главы МВД, который он занимал с 2014 года, передает РИА Новости.

Во вторник Аваков написал заявление об отставке, ее должна утвердить Верховная Рада.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он последний из двух министров, который оставался в кабмине и после прихода к власти Владимира Зеленского. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.