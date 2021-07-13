Делегация Милли Меджлиса во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым находится с Турции.

Как сообщил haqqin.az Самед Сеидов, в рамках визита накануне состоялись встречи азербайджанской делегации с членами комитета по международным отношениям Великого национального собрания Турции, турецко-азербайджанской группы дружбы, парламентского комитета по обороне и делегацией Турции в ПАСЕ.

Также азербайджанскую делегацию принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На встрече азербайджанские депутаты поблагодарили турецкого лидера за постоянную моральную поддержку Азербайджана.

Затем азербайджанская делегация посетила мавзолей «Аныткабир», где похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, и возложила венок к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана в парке Гейдара Алиева в Анкаре.