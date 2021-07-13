Германию затопило: десятки погибших и пропавших без вести

По меньшей мере семь человек погибли, порядка 50-60 пропали без вести в результате сильных дождей и потопа в Германии. Об этом сообщает онлайн-портал Hamburger Morgenpost.

Сильные ливни обрушились на страну 12 июля из-за циклона Бернд. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам Германии, реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливаются улицы.

Так, в земельном округе Арвайлер в Рейнланд-Пфальце, по предварительным данным, погибли четыре человека, близ города Аденау в коммуне Шульд стихия разрушила шесть домов, 50-60 человек пропали без вести, отметили в местной полиции. Кроме того, под угрозой разрушения находятся и другие дома. Полиция пока устанавливает точное число пропавших без вести. Издание не уточняет, в каких регионах погибли еще три человека.