Представитель ВОЗ в Азербайджане предупреждает об опасности «дельты»
Штамм «дельта» коронавируса более заразен, чем другие мутировавшие штаммы, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
«Штамм «дельта» более заразен, поэтому заболеть может больше людей. Методы борьбы с этим штаммом те же, что и с другими мутировавшими штаммами коронавируса. В первую очередь необходимо вакцинироваться и соблюдать правила гигиены», - приводит Trend слова Харманджи.
В Азербайджане штамм «дельты» коронавируса выявлен у 31 человека.