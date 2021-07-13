В Азербайджане возобновляются ночные междугородние и межрайонные рейсы

Учитывая многочисленные обращения граждан и компаний - перевозчиков, с 15 июля в Азербайджане возобновляются ночные междугородние и межрайонные пассажироперевозки, сообщили haqqin.az в Госслужбе автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Эти рейсы будут выполняться в направлении Красного моста (четыре маршрута) и Шеки (два маршрута).

Билеты можно приобрести на Бакинском международном автовокзале.