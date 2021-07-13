Талибы назвали условия трехмесячного перемирия

Движение "Талибан" обратилось к правительству Афганистана с предложением о прекращении огня сроком на три месяца. Об этом сообщил в четверг член афганской правительственной делегации на переговорах с талибами в Дохе (Катар) Надер Надери. Взамен, по его словам, они требуют освобождения ранее захваченных 7 тысяч боевиков движения, сообщает ТАСС.

"Талибы предложили трехмесячное перемирие, но потребовали от афганского правительства освободить 7 тысяч заключенных из числа своих сторонников, - цитирует агентство Pajhwok заявление Надери на пресс-конференции в Кабуле. - Это серьезное требование, мы уже увидели, что освобождение 5 тысяч талибов из заключения не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации".

Пресс-конференция состоялась перед намеченной на четверг встречей в Кабуле членов делегации из 11 политических деятелей Афганистана, которая должна отправиться на переговоры в Доху. Эти консультации, ведущиеся с сентября прошлого года, неоднократно прерывались и недавно возобновились. Пока они идут на уровне экспертов, в число которых входит и Надери. С самого начала в Дохе не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки будущих мирных переговоров по существу. Дискуссии, проходящие до сих пор, считаются предварительными.

Предполагается, что в состав делегации Кабула на встрече в Дохе войдут, в частности, бывший афганский президент Хамид Карзай и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла. Делегацию талибов возглавит их основной переговорщик Абдул Гани Барадар.