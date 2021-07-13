Ильхам Алиев написал Эрдогану: «Азербайджан всегда рядом с Турцией»

В послании говорится: «Сегодня братская Турецкая Республика отмечает пятую годовщину попытки государственного переворота 15 июля. С глубоким уважением и почтением чту дорогую память наших шехидов, отдавших свои жизни на пути предотвращения попытки госпереворота.

Эту измену, направленную против Турецкого государства, удалось предотвратить лишь благодаря Вашей большой самоотверженности и тесному единению братского народа вокруг Вас. Эта грандиозная победа, которая является торжеством национального единства и солидарности, решительного лидерства и сильной воли, навсегда останется в памяти турецкого народа.

Несомненно, Турецкая Республика еще сильнее вышла из этого трудного испытания. Достижения, достигнутые братской страной в последние годы под Вашим мудрым руководством в политической, экономической, военной и других областях, еще раз подчеркивают важность Дня демократии и национального единства для государственности Турции».

Президент Ильхам Алиев отмечает, что «азербайджанский народ и государство с первых минут самым решительным образом осудили эту коварную попытку государственного переворота и высказали свою однозначную позицию. Азербайджан всегда рядом с Турцией, так же как Турция поддерживает Азербайджан во всех вопросах.

Азербайджано-турецкие отношения, являющиеся прекрасным примером дружбы и братства, вносящие вклад в мир, безопасность и сотрудничество, сегодня находятся на самом высоком уровне. Шушинская декларация, подписанная во время Вашего визита в город Шуша, культурную столицу Азербайджана, поднимает наши союзнические отношения на качественно новый уровень и определяет будущие направления нашего сотрудничества.

Уверен, что мы продолжим совместные усилия для достижения целей, поставленных перед нами во имя дальнейшего укрепления и развития азербайджано-турецкого единства и братства в соответствии с лозунгом «Одна нация - два государства».