ВОЗ: нового способа борьбы с «дельтой» нет
Нового метода борьбы со штаммом «дельта» коронавируса нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
По ее словам, в первую очередь необходимо получить одну из вакцин от COVID-19, рекомендуемых азербайджанским правительством.
«Во-вторых, необходимо соблюдать правила гигиены. На открытом воздухе люди должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга. В небольших помещениях обязательно нужно пользоваться защитными масками. Если соблюдать эти условия, то мы защитим и себя, и окружающих. Борьба с вирусом ведется более года, люди знают, что нужно делать, когда растет число инфицированных. Поэтому каждый должен продолжать себя защищать», - цитирует Trend Харманджи.