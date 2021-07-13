Минтруда обеспечило работой десятки тысяч граждан Азербайджана

Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения за шесть месяцев текущего года были обеспечены подходящими рабочими местами 47,4 тыс яч безработных и ищущих работу .

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, 21 487 из них были привлечены к оплачиваемым общественным работам, 167-обеспечены работой по программе софинансирования заработной платы. 118 безработных и ищущих работу были привлечены к курсам профессиональной подготовки, 147-к профессиональной консультационной службе.

1570 лицам назначена страховая выплата по безработице, разработаны и введены в эксплуатацию 96 профессиональных и квалификационных стандартов.