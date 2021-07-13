МИД Азербайджана ответил армянскому вице-премьеру: Делайте выводы из прошлого

Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление заместителя премьер-министра Армении Тиграна Авиняна о том, что «мирного договора не будет, пока вопрос о статусе Карабах а не будет решен».

«Сейчас не время популизма, а время заняться реальными делами. В целом заявления армянских официальных лиц, которые не соответствуют новым реалиям в регионе и пытаются обусловить мир какими-либо необоснованными вопросами, в первую очередь направлены против самой страны. Наилучшим средством достижения мира, безопасности и прогресса в регионе является нормализация отношений, в основе которой лежит уважение и соблюдение принципов международного права. Это позиция, которую Азербайджан демонстрирует всегда. Устранив фактор оккупации наших территорий, мы заявили о готовности к нормализации отношений с соседней Арменией, поддержали новые инициативы сотрудничества. Потому что мы сторонники конструктивизма, а не деструктивности.

Что касается ссылок на так называемый «вопрос статуса», то хотелось бы напомнить, что позиция Азербайджана в этом отношении заявлялась неоднократно и на самом высоком уровне. В своем выступлении 14 июля глава нашего государства еще раз подчеркнул: «На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Нагорного Карабаха нет, есть Карабах. На основании Указа, подписанного мною 7 июля, была создана Карабахская экономическая зона, все. В ней были объединены районы, относящиеся ко всему Карабаху».

В то же время мы наблюдаем, что аналогичные мнения высказывают и некоторые зарубежные представители. К сожалению, пустые обещания и фантазии, озвучиваемые этими людьми, ничего хорошего Армении не сулят. Армения должна осознать это, сделать выводы из прошлого и истории», - отметила представитель азербайджанского МИД.