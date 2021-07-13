Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане

В пятницу, 16 июля, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако в некоторых частях полуострова утром возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-24, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Апшерона северо-западный ветер днем сменится южным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В большинстве районов Азербайджана без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-25, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

16 июля на Апшероне ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.