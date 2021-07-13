Украина получила первый турецкий Bayraktar

Военно-морские силы ВС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны страны.

"Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", - цитирует РИА Новости сообщение минобороны.

Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников - компании Baykar - сообщили РИА Новости, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.