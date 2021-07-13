Бюро М.С. haqqin.az 13:04

Уровень воды в Куре снова упал до критического уровня, в результате воды Каспия затопили речную долину и продолжают продвигаться по руслу реки. Экологическое бедствие уже создало проблемы с питьевой водой для 40 тысяч человек. В беседе с корреспондентом haqqin.az жители прибрежных сел Нефтчалинского района выразили опасение, что может повториться прошлогодняя ситуация, когда воды Каспия затопили речную долину и продвинулись по руслу реки на 40-50 км. Это привело к серьезным проблемам с водоснабжением в Нефтчалинском районе.

«Скотина эту воду уже не пьет. Но мы вынуждены использовать засоленную воду для орошения полей, что наносит определенный ущерб почве. Этот ущерб мы почувствуем только в следующем году», - рассказывает в беседе с корреспондентом haqqin.az один из жителей села Ашагы Сурра. По словам местных жителей, раз в два-три дня они вынуждены покупать 15-20 тонн воды. Представитель Исполнительной власти в селе Ашагы Сурра Эльчин Мехтиев отмечает, что местные власти уже выделили технику для развоза воды. Но из-за возросшей потребности воды на всех не хватает, и жители вынуждены покупать ее за счет собственных средств. По словам чиновника, в районе также есть проблемы с орошением хлопковых полей. «Это настоящее бедствие. Мы стараемся покрыть потребность сельчан в воде», - сказал он. В то же время замглавы ИВ Нефтчалинского района Бурджали Агаев заявил haqqin.az, что проблема началась еще в конце прошлого месяца. Исполнительная власть района совместно с ОАО «Азерсу» предпринимает меры по ее устранению.

Так, в каждом населенном пункте района установлены пластиковые баки вместимостью в пять тонн. По району курсируют водовозы, которые каждый день заполняют их. «Население активно пользуется водой из баков. Ежедневно перевозится 1200-1500 кубометров воды. Кроме этого, создана «горячая линия», куда может позвонить каждый житель района, столкнувшийся с нехваткой воды», - сказал Агаев, добавив, что предпринимаются меры и по устранению проблем с орошением.