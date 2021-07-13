США запретили импорт товаров из Синьцзяна

Сенат США поддержал законопроект «о предотвращении принудительного труда уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, который фактически вводит запрет на импорт товаров из этого региона Китая в США и предусматривает санкции против физических лиц и организаций, заявил сенатор Марко Рубио.

«Сигнал Пекину и международным компаниям, которые получают прибыль от принудительного труда в Синьцзяне, ясен – этого больше не будет», – приводит выдержку из заявления сенатора ТАСС.

Законопроект был одобрен единогласно. Ранее он был также поддержан Комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США. Чтобы быть одобренным Конгрессом и поступить на подпись президенту США Джо Байдену, документ должен будет еще пройти через Палату представителей, которая его пока что не рассматривала. В настоящий момент не ясно, когда она может это сделать.

Законопроект фактически предусматривает запрет на импорт всей продукции, произведенной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, поскольку вводится презумпция того, что товары из этого региона произведены с использованием принудительного труда, если не доказано обратного. В результате в соответствии с американским Законом о тарифах от 1930 года поставки этой продукции в США подпадают под запрет. Товары, производители которых смогут доказать, что при их изготовлении не использовался принудительный труд, ввозить в США все еще будет возможно, однако ответственность за то, чтобы подтвердить это, ложится на плечи самих импортеров.