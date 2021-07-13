Жителей Баку в Билясуваре задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqq in.az в ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Билясуварского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны жители Баку Фатима Бабаева, Ниджат Тагиев и Алим Мирзоев. При досмотре автомобиля ВАЗ 2106 была обнаружена спортивная сумка, принадлежащая Ф.Бабаевой, из неё были изъяты находившиеся в нескольких пластиковых контейнерах более восьми килограммов героина, два килограмма 70 граммов опия, один килограмм 100 граммов психотропного вещества метамфетамин (известного как «пати» и «стекло»), 270 граммов сушеной марихуаны и один режущий предмет.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные через социальную сеть приобрели наркотические средства у гражданина одной из зарубежных стран и, доставив их в Баку, планировали продажу и доставку отдельным лицам.

Проводится расследование.