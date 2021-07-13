Очередной антирекорд по смертям от COVID в России

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 293 случая, умер за сутки 791 пациент - это новый антирекорд за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Наибольшее число скончавшихся в Санкт-Петербурге - 108, в Москве - 101.

За минувшие сутки, по сравнению с данным начала недели, также увеличилось число заболевших коронавирусом, при этом фиксируется и рост числа выздоровевших: выписаны 21 493 пациента.