Такси в Азербайджане: самое дорогое в СНГ, но дешевое в мире

В Азербайджане одно из самых дорогих такси на пространстве СНГ и дешевых в мире. Как сообщает АПА, об этом говорится в отчете Numbeo.

Азербайджан занял 92-е место из 108 стран мира по дороговизне такси, где услуга стоит $0,92 на 1 км. Но в Азербайджане одно из самых дорогих такси на пространстве СНГ.

Самое дешевое такси среди бывших советских республик - в Узбекистане (108-е место), где за услугу платят $0,20 за 1 км. В России этот показатель составляет $0,23 (103-е место), в Украине – $0,26 (101-е место), в Молдове – $0,28 (99-е место), в Беларуси – $0,29, в Казахстане – $0,35 (96-е место).

Первое место по дороговизне услуг такси в мире занимает Швейцария - $4,15 США за километр, второе место – Япония ($3,63), третье – Сальвадор ($3).

Напомним, Numbeo – это глобальная база данных о потребительских ценах, уровне преступности, качестве медицинского обслуживания, а также других статистических показателей.