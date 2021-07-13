Две популярные соцсети заплатят блогерам миллиард долларов

Глава Facebook Марк Цукерберг анонсировал запуск бонусных программ, с помощью которых блогеры смогут зарабатывать деньги за контент в популярных соцсетях Instagram и Facebook. На проект выделили один миллиард долларов (около 74 миллиардов рублей). Об этом сообщает CNBC.

«Мы хотим создать лучшие платформы для миллионов пользователей. Чтобы помочь им заработать на жизнь, мы разрабатываем новые программы. Мы намерены инвестировать более одного миллиарда долларов в качестве вознаграждения авторам за отличный контент, который они создают в Facebook и Instagram, до 2022 года», — заявил Цукерберг.

Первая бонусная программа, предназначенная для американских блогеров, будет поощрять создателей контента для сервиса коротких видео Reels. Отмечается, что осенью будут запущены выплаты и для Facebook-блогеров.

В компании надеются, что выплаты позволят «переманить» пользователей в Instagram и Facebook из популярного сервиса-конкурента TikTok.