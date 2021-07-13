13 июля пресс-служба правительства Армении сообщила о том, что исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном по инициативе последнего. Об этом пишет Yerevan.Today.

«При этом Госдепартамент США ничего не сообщил о телефонном разговоре. Yerevan.Today направил запрос в посольство США с просьбой опубликовать версию американской стороны касательно телефонной беседы, поскольку мы неоднократно сталкивались с проблемой, когда тексты пресс-службы Никола Пашиняна и другой стороны не совпадают, и Пашинян всегда добавляет в него хвалящие его строки.

Позже Госдепартамент США опубликовал на сайте свой вариант разговора, текст которого существенно отличается от сообщения пресс-службы правительства РА. Можно сказать, что реальностью является лишь факт телефонного разговора.

Например, в армянском тексте содержится следующая формулировка: «Американская сторона поздравила Никола Пашиняна с победой партии «Гражданский договор» на выборах, подчеркнув последовательные шаги, предпринятые правительством Армении в последние годы для обеспечения демократических достижений Армении».

В тексте американской стороны написано следующее: «Госсекретарь направил народу Армении теплые поздравления в связи с выборами 20 июня, которые, по оценке Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), прошли в условиях общего уважения к основным правам и свободам избирателей, а участвующие в выборах силы смогли свободно проводить агиткампанию».

Или же в тексте армянской стороны написано: «Госсекретарь США высоко оценил усилия Никола Пашиняна по мирному разрешению предвыборной напряженности в стране и по выстраиванию цивилизованных отношений с оппозицией».

В американском тексте такого вообще нет. И не могло быть, поскольку никто не может видеть усилий по снижению напряженности и построению цивилизованных отношений с оппозицией — их просто нет», - пишет армянское издание.

Издание также отмечает, что в тексте американской стороны нет ничего о борьбе против коррупции, работе, проведенной в сфере правосудия, что нашло место в армянском тексте.