Пресс-служба Пашиняна придумала половину текста телефонной беседы с госсекретарем США армянские СМИ
13 июля пресс-служба правительства Армении сообщила о том, что исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном по инициативе последнего. Об этом пишет Yerevan.Today.
«При этом Госдепартамент США ничего не сообщил о телефонном разговоре. Yerevan.Today направил запрос в посольство США с просьбой опубликовать версию американской стороны касательно телефонной беседы, поскольку мы неоднократно сталкивались с проблемой, когда тексты пресс-службы Никола Пашиняна и другой стороны не совпадают, и Пашинян всегда добавляет в него хвалящие его строки.
Позже Госдепартамент США опубликовал на сайте свой вариант разговора, текст которого существенно отличается от сообщения пресс-службы правительства РА. Можно сказать, что реальностью является лишь факт телефонного разговора.
Например, в армянском тексте содержится следующая формулировка: «Американская сторона поздравила Никола Пашиняна с победой партии «Гражданский договор» на выборах, подчеркнув последовательные шаги, предпринятые правительством Армении в последние годы для обеспечения демократических достижений Армении».
В тексте американской стороны написано следующее: «Госсекретарь направил народу Армении теплые поздравления в связи с выборами 20 июня, которые, по оценке Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), прошли в условиях общего уважения к основным правам и свободам избирателей, а участвующие в выборах силы смогли свободно проводить агиткампанию».
Или же в тексте армянской стороны написано: «Госсекретарь США высоко оценил усилия Никола Пашиняна по мирному разрешению предвыборной напряженности в стране и по выстраиванию цивилизованных отношений с оппозицией».
В американском тексте такого вообще нет. И не могло быть, поскольку никто не может видеть усилий по снижению напряженности и построению цивилизованных отношений с оппозицией — их просто нет», - пишет армянское издание.
Издание также отмечает, что в тексте американской стороны нет ничего о борьбе против коррупции, работе, проведенной в сфере правосудия, что нашло место в армянском тексте.
Отмечается, что Никол Пашинян не в первый раз придумывает тексты и приписывает их лидерам, известным деятелям других стран.
Так, армянское издание пишет, что 25 февраля этого года состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РА Николом Пашиняном.
«Пресс-служба Пашиняна распространила сообщение о том, что «президент Путин выразил поддержку законным властям Армении и выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации в стране». В тексте российской стороны нет ни слова о «законных властях». В тексте четко написано: «Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Российский лидер также призвал все стороны проявить сдержанность».
Или же, 24 апреля 2021 года пресс-службы глав Армении и России распространили сообщения о том, что состоялся телефонный разговор Путин-Пашинян. В распространенном армянской стороной сообщении особо отмечается, что они беседовали о пленных, однако в российской версии и речи не было об этом.
1 июня 2020 года сайт премьер-министра РА сообщил, что президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру РА Николу Пашиняну по случаю его дня рождения. Затем он распространил другое сообщение о том, что состоялся телефонный разговор. Кремль ничего не сообщил о поздравительном послании — лишь о телефонной беседе, к тому же Пашинян выдумал несколько абзацев», - пишет издание.