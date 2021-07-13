Как «граждане Азербайджана» продали «золотую зажигалку» за 11 тысяч
В Стамбуле правоохранительные органы задержали представившихся гражданами Азербайджана мошенников, которые умудрились продать зажигалку желтого цвета стоимостью в 7 лир под видом слитка золота за 11 тысяч лир. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел на прошлой неделе в районе Байрампаша Муратпаша.
Мошенники подошли к местному жителю, личность которого не разглашается, представились гражданами Азербайджана и, показав зажигалку, стали уверять доверчивого прохожего, что это слиток золота, и продали его за 11 тысяч лир. Жертва обмана радостно поспешил в ювелирный магазин с надеждой продать слиток. Однако ювелир спустил его с небес на землю, заявив, что это не золото, а просто обычная зажигалка.
Сильно разочарованный житель Стамбула на этот раз поспешил в полицейский участок и рассказал о своей беде. Полиция на основании жалобы начала расследование. Были просмотрены видео, записанные камерами видеонаблюдения, идентифицирован номер автомобиля, которым пользовались мошенники, и установлены их личности (не указывается, граждане какой страны).
В результате операций, проведенных сотрудниками полиции в районе Газиосманпаша и Султангази, подозреваемые были задержаны. В их автомобиле было обнаружено еще 28 зажигалок желтого цвета в форме слитка золота, охотничье ружье и 8 патронов к нему, а также 1600 лир.
Задержанные были доставлены в полицию, у них взяли показания, и дело передали в суд. Суд освободил их под надзор полиции.