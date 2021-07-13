Как «граждане Азербайджана» продали «золотую зажигалку» за 11 тысяч

В Стамбуле правоохранительные органы задержали представившихся гражданами Азербайджана мошенников, которые умудрились продать зажигалку желтого цвета стоимостью в 7 лир под видом слитка золота за 11 тысяч лир. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел на прошлой неделе в районе Байрампаша Муратпаша.

Мошенники подошли к местному жителю, личность которого не разглашается, представились гражданами Азербайджана и, показав зажигалку, стали уверять доверчивого прохожего, что это слиток золота, и продали его за 11 тысяч лир. Жертва обмана радостно поспешил в ювелирный магазин с надеждой продать слиток. Однако ювелир спустил его с небес на землю, заявив, что это не золото, а просто обычная зажигалка.