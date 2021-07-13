Афганские военные будут учиться в вузах Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился сегодня с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Афганистан в Азербайджане Амануллой Джейхуном.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, поздравив посла с началом дипломатической миссии в нашей стране, министр пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном.

Особо подчеркнув роль глав государств в развитии двусторонних отношений, З.Гасанов отметил успешное продолжение сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном в военной сфере.

Говоря об участии военнослужащих азербайджанской армии в небоевой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, министр обороны отметил, что по поручению президента Ильхама Алиева, наряду с оказанием транспортной и логистической поддержки Афганистану, Азербайджан в то же время вносит свой вклад в миссию НАТО посредством мультимодального транзита, обучения и оказания финансовой помощи Фонду доверия Афганской национальной армии.

Отметив, что Афганистан всегда занимал четкую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана, министр поблагодарил братский народ Афганистана за поддержку справедливой борьбы нашей страны.

Выразив удовлетворение началом своей деятельности на посту посла в Азербайджане, А.Джейхун подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-афганских связей, в частности, сотрудничества в военной сфере.

Посол отметил, что наши страны неизменно поддерживают друг друга в различных международных организациях, и выразил благодарность за вклад азербайджанских военнослужащих в миротворческую миссию в Афганистане.

Посол подчеркнул важность обучения афганских военнослужащих в специальных военно-учебных заведениях Минобороны Азербайджана в соответствии с соглашением, подписанным по поручению президента Ильхама Алиева между минобороны Азербайджана и Афганистана.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений, перспективы развития военного сотрудничества, в частности, связей в области военного образования, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и обороны.