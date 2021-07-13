Самые крупные леса в мире стали опасными

Согласно последним исследованиям экологов, гигантский лес еще десять лет назад был мощным поглотителем из окружающей среды CO2, провоцирующего глобальное потепление, а теперь сам ведет к климатическому кризису. Заросли Амазонии стали производить ежегодно полтора миллиарда тонн парникового газа, а забирают из воздуха лишь полтонны.

Тропические леса Амазонии в Бразилии, являющиеся самыми крупными в мире, стали представлять опасность для экологии. Количество углекислого газа, которое выделяют природные насаждения из-за массовых пожаров и вырубок, превысило объемы поглощения деревьями вредных выбросов из воздуха, пишет The Guardian.

Тропические леса стали серьезным источником выбросов из-за пожаров и вырубок, которые устраивают фермеры, чтобы расчистить территорию под выращивание сои или разведение скота. Второй причиной изменения экосистемы лесов ученые называют аномальные засухи, вызванные глобальными проблемами с климатом.

«Сжигание леса производит примерно в три раза больше CO2, чем лес способен поглотить. Еще одна плохая новость заключается в том, что в местах, где вырубка лесов составляет треть или более от площади, выбросы углерода в десять раз выше, чем в местах, где вырубка менее 20 процентов», — сообщила руководитель исследования Лучиана Гатти из Национального института космических исследований в Бразилии.

Данные по выбросам углекислого газа от зарослей Амазонки собирали при помощи самолетов на высоте до 4,5 тысячи метров. Предыдущие исследования, которые уже свидетельствовали о том, что крупнейшие леса мира превращаются в серьезный источник CO2, получили со спутника.

«Люди думают, что преобразование большего количества земель в сельское хозяйство повысит производительность. На самом деле, человечество несет потери из-за негативного воздействия на природу. Соевая промышленность Бразилии теряет 3,5 миллиарда долларов в год из-за экстремальной жары, которая последовала за уничтожением лесов», — добавила Гатти.