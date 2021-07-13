Полиция прервала прямой эфир Владимира Соловьева

Эфир YouTube-канала "Соловьев LIVE" прервали сотрудники полиции, которые пришли к собеседнику телеведущего — политологу Александру Сосновскому.

РИА Новости пишет, что во время беседы в дверь квартиры эксперта, проживающего в Германии, начали активно звонить и стучать. Соловьев пошутил, что к Сосновскому "немецкая разведка рвется".

Политолог сообщил, что ему придется отключиться от эфира. В ответ телеведущий предложил не выключать камеру на случай задержания. Вскоре Сосновский вернулся в кадр и объяснил, что полицейские уточнили его имя и адрес проживания, спросили, все ли в порядке, после чего "улыбнулись, повернулись и ушли".