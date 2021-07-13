В Агстафе вор не постеснялся забрать у старушки 10 манатов и кольцо

В Агстафе, злоумышленник, угрожая топором и ножом ограбил 83-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 13 июля в районный отдел полиции обратилась жительница села Ашагы Гёйчали 83-летняя Д.Алиева. Из показаний потерпевшей стало известно, что в её дом ворвался человек в маске и, угрожая топором и ножом, отобрал у неё 10 манатов, золотое кольцо и серьги, потом поджёг пол в доме и скрылся. Пожар удалось потушить.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении грабежа житель села, ранее судимый Ш.Гейдаров.

Проводится расследование.