Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной попытки государственного переворота 15 июля в Турции. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства.

Глава государства, в первую очередь, с глубоким почтением почтил память погибших в те дни шехидов. Президент Ильхам Алиев заявил, что решимость и большое лидерство, проявленные лично Реджепом Тайипом Эрдоганом, сыграли исключительную роль в предотвращении этой коварной попытки государственного переворота, направленной против турецкой государственности и народа.

Глава Азербайджана также отметил, что в те исторические дни тесное объединение народа вокруг Реджепа Тайипа Эрдогана было ярким примером самоотверженности турецкого народа при защите государственности.

Президент Ильхам Алиев, как и в дни попытки государственного переворота 15 июля в Турции, особо подчеркнул, что сегодня Азербайджан находится рядом с дружественной и братской Турцией, выразил уверенность в том, что тесное единство между нашими странами и народами будет и впредь укрепляться.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана за телефонный звонок и оказанное внимание и выразил уверенность в том, что турецко-азербайджанское единство и братство всегда будут укрепляться.