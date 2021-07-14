Сегодня на Кубке мира по шахматам в Сочи пройдут первые партии 1/64 финала. Азербайджан на этой стадии представят Ниджат Абасов, Васиф Дурарбейли, Шахрияр Мамедъяров, Гюльнар Мамедова и Гюнай Мамедзаде.

В партиях, которые стартуют в 16:00 по бакинскому времени, Ниджат Абасов (2665) сыграет с армянином Шантом Саргсяном (2618), Васиф Дурарбейли (2606) – с россиянином Александром Предке (2683), Шахрияр Мамедъяров (2770) – с армянином из Бразилии Крикором Севагом Мехитарияном (2554), Гюльнар Мамедова (2382) – с грузинкой Лелой Джавахишвили (2473), а Гюнай Мамедзаде (2443) – с представительницей Словении Лаурой Унук (2404).

Абасов, Мамедъяров и Мамедзаде были освобождены от участия в 1/128 финала. Дурарбейли и Мамедова успешно прошли первый раунд, одолев представителей Финляндии и Эстонии соответственно. В женской части турнира не обошлось и без потерь. Борьбу уже на старте завершили Тюркян Мамедъярова и Ульвия Фаталиева.

Согласно регламенту Кубка мира, в начале каждого раунда соперники проводят две классические партии с контролем 90 минут на 40 ходов и 30 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд с первого хода. В случае равенства на следующий день шахматисты играют в тай-брейк. Сначала две партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Если ничейный результат сохраняется, будут сыграны две партии с 10-минутным контролем плюс 10 секунд за каждый ход. Если и после этого победитель не будет выявлен, состоятся две партии по 5 минут с 3-секундным добавлением. Ну а последний способ определить сильнейшего – это «Армагеддон», где у белых будет 5 минут, а у черных - 4. После 60-го хода за каждый ход будет добавляться по 2 секунды. Ничья означает победу черных.

Стоит сказать, что действующий обладатель Кубка мира Теймур Раджабов отказался от участия в текущем соревновании из-за сложного графика и отсутствия необходимости завоевывать путевку на турнир претендентов 2022 года. В нем получат право сыграть два финалиста Кубка мира, но Раджабов решением ФИДЕ уже получил специальное приглашение из-за известной истории, случившейся в марте прошлого года, когда он в связи с пандемией отказался от участия в турнире претендентов-2021. То соревнование все-таки стартовало, но доиграно не было, что фактически подтвердило правоту Раджабова. В результате Международная федерация шахмат приняла решение предоставить Теймуру возможность без отбора сыграть в следующем турнире претендентов.