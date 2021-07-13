Накануне в социальных сетях были распространены фотографии необычного военного рюкзака, оказавшегося в продаже в сети супермаркетов Bravo. Некоторые пользователи в комментариях отмечали, что рюкзак сделан из того же материала, из которого шьют форму армянской армии. Кроме того, особо внимательные комментаторы разглядели на вышитой эмблеме гору Арарат.

Чтобы внести ясность в ситуацию, корреспонденты haqqin.az в течение дня тщетно пытались связаться с официальными представителями Bravo. Кроме того, журналисты заметили, что эти рюкзаки были оперативно убраны с продажи.

В эти минуты сеть супермаркетов Bravo выступила со специальным заявлением, в котором признала факт того, что эти рюкзаки были убраны с продажи.

«Хотим внести ясность в ситуацию с рюкзаками Mountain Sport, которые были в продаже в нашей сети. Эти рюкзаки произведены в Китае и попали в наши маркеты через местного поставщика. Учитывая чувствительность вопроса, мы убрали их с продажи и вернули поставщику. Благодарим за понимание», - говорится в заявлении компании.