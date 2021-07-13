США предложили $10 миллионов за информацию о хакерах
США пообещали награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы способствовать идентификации и обнаружению местоположения киберпреступников, которые работают по приказу иностранного правительства и совершают атаки на ключевые инфраструктурные объекты США, говорится в заявлении Госдепартамента на странице программы "Награды за правосудие" в Twitter.
"Программа Госдепартамента США "Награды за правосудие" предлагает до 10 миллионов долларов за получение информации об иностранных хакерах, совершающих преступные кибероперации", - цитирует РИА Новости заявление.
Телеканал CNBC во вторник со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщил, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны.