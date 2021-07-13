Логика азербайджанского правительства проста и показательна: если Армения не признает территориальной целостности Азербайджана, то и официальный Баку ставит под сомнение нерушимость границ Армении. Если Армения, апеллируя к сомнительной средневековой истории, претендует на Карабах , то Азербайджан обращается к более достоверной новой истории, выдвигая ответное требование о возвращении своих исторических земель. Именно это и хотел сказать накануне в своем резонансном выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев . У Азербайджана больше прав на Зангезур и Иреван, отошедших к Армении в начале предыдущего века, чем у Армении на Карабах , который, по предположению армянских историков, входил в состав царства-государства до рождества Христова.

После завершения второй карабахской войны Азербайджан выдвинул в отношении Армении так называемую “зеркальную дипломатию”. Официальный Баку призывает Армению взяться за разум, заключить мир во веки веков, покончить с многовековой полиэтнической враждой, признать территориальную целостность, провести делимитацию и демаркацию... Сиречь, начать цивилизованную мирную жизнь. Как это бывает у вежливых и просвещенных народов. Однако в ответ Баку встречает политику острых штыков.

Ереван ставит вопрос ребром: надо определить статус Нагорного Карабаха. Но судьба отвела Еревану, как и всему армянскому народу, целых 44 дня, чтобы на поле брани поставить последнюю точку в этой двухвековой тяжбе. Армянское государство, как и армянская армия, разлетелось в тартарары. И Еревану понадобятся долгие и мучительные годы, чтобы по крупицам собрать разлетевшиеся в разные стороны остатки государства и останки своей армии. Как бы это грубо ни звучало, но армянскому народу придется смириться с нелицеприятной и жестокой для него истиной. Экспансионистская политика Армении потерпела абсолютный крах. И не стоит расстраиваться по этому поводу, ибо в истории многие сильные и способные народы разбивали головы, преследуя неосуществимую мечту о покорении всего мира. Головой об стену ударились немцы со своим Третьим рейхом, на голову профашистской власти Японии упала большая ядерная бомба... Но эти цивилизованные народы нашли в себе силы для переосмысления ошибок прошлого, духовного очищения и возрождения. И пережившие многочисленные трагедии народы, находившиеся в плену мифов и авантюр популистских политиков, на путь убогого и самопожирающего милитаризма больше не возвращались.

Потерпевшее сокрушительное поражение во время войны и подписавшее акт о капитуляции то же самое армянское правительство вновь выдвигает территориальные притязания к Азербайджану. Спустя полгода после окончания войны. Спрашивается: зачем же Пашинян подписывал акт о капитуляции? Ведь Трехстороннее соглашение об окончании войны не предусматривает определения нового статуса верхней части Карабаха. Война завершена, армянские военные подразделения выведены из оккупированных районов. А российские миротворческие войска, наделенные пятилетним мандатом, призваны оказывать содействие дальнейшей интеграции заселенных армянами трех районов и одного города в состав Азербайджана. Именно это и предусматривает соглашение от 10 ноября, признанное как бывшими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, так и всем мировым сообществом.