Главный инфекционист сказал, на что похожа «дельта»

«Считается, что штамм «дельта» более чем в два раза заразен, чем британский. Один человек может заразить 5-6 человек». Об этом сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

По словам Эйвазова, число зараженных этим штаммом может увеличиться. «Инкубационный период при заражении данным штаммом короткий. Есть некоторые различия в клинических симптомах. Штамм «дельта» больше похож на другие респираторные вирусные заболевания, с болями в горле и головными болями. Иногда отмечается наличие желудочно-кишечных симптомов», - приводит АПА слова главного инфекциониста.

Врач отмечает, что болезнь более серьезна при заражении невакцинированных: «Хотя вакцина и не защищает на 100 процентов, привитые переносят болезнь бессимптомно, в легкой форме».