Минздрав назвал единственный способ борьбы с COVID-19

Нет необходимости в госпитализации граждан, получивших две дозы вакцины от коронавируса, а позже заразившихся COVID-19 и переносящих болезнь в легкой форме. Об этом сказал главный инфекционист минздрава Тейяр Эйвазов.

По его словам, нет никаких научных доказательств того, что штамм "Дельта" коронавируса вызывает тяжелые осложнения.

"Несмотря на это, нельзя расслабляться. Также следует расширить масштабы вакцинации, так как она является единственным способом избавиться от болезни", - сказал Эйвазов.