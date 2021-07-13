Министерство экологии начало процесс расторжения договора с компанией Beta Tea о передаче лесной зоны вблизи села Хафтони Ленкоранского района. Об этом журналистам заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Минэкологии Хикмет Ализаде.

Ранее haqqin.az писал, что Министерство экологии и природных ресурсов передало компании Beta 42 гектара лесных массивов. Компания же начала вырубку деревьев и проводила работу по разбивке чайных плантаций. Однако независимые экологи установили, что компания Beta незаконно вырубила сотни деревьев на площади в шесть гектаров, включая занесенные в Красную книгу демирагаджи (железное дерево).

По словам Хикмета Ализаде, в ходе проведенного расследования факт вырубки деревьев на этой территории нашел подтверждение.

«Работа была приостановлена. Подсчитан нанесенный ущерб и составлен протокол. Начался процесс расторжения договора с компанией. Процесс завершится 22 июля», - сказал он.