В Азербайджане, по данным на 15 июля, за сутки выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 74 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 337 801 случай заражения коронавирусом, из этого числа 331 020 человек благополучно прошли лечение, 4990 пациентов клиник скончались. Лечение 1 791 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в стране проведено 3 886 055 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9 093 - за минувшие сутки.