17:14

Накануне в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard при поддержке компании PASHA Life прошла презентация книг «Салам, Азербайджан!» и «Шеки - Магия красоты». Новые публикации являются частью проекта IRS-Наследие, реализуемого Министерством культуры, компанией PASHA Life Insurance и издательским домом IRS Publishing House с 2013 года с целью популяризации культурного наследия, традиций и многочисленных исторических памятников Азербайджана на международном уровне.

Выступившие на мероприятии министр культуры Анар Керимов, председатель правления PASHA Life Нияз Исмаилов, заслуженный журналист Муса Марджанлы, а также другие отметили важность мероприятия и ценность данного проекта. «Мы надеемся, что эти книги вдохновят проживающих за рубежом людей, чтобы они больше узнали о нашей стране и захотели познакомиться поближе», - подчеркнул Анар Керимов.

«Для продвижения нашей страны на международном уровне очень важное значение имеет поддержка производства качественной полиграфической продукции. PASHA Life уделяет внимание деятельности в сфере корпоративной социальной ответственности и привержен этому курсу в будущем». - отметил в своем выступлении Нияз Исмаилов.

Представленная книга «Салам, Азербайджан!» посвящена Азербайджану, занимающему особое место в истории человеческой цивилизации, содержит информацию об уникальных исторических памятниках, обычаях и традициях, многовековой культуре, несравненных богатствах и нетронутых человеком уголках природы.

Книга «Шеки-Магия красоты» рассказывает о городе Шеки, одном из древнейших поселений Азербайджана, веками поражавшем мир своими древними памятниками, историей, природой, культурой и кухней. На состоявшейся 7 июля 2019 года в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Шеки вместе с дворцом Шекинских Ханов» был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.