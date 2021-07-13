Зарегистрироваться и оплатить обучение в магистратуре можно уже не выходя из дома

Продолжается процесс электронной регистрации в магистратуру, который продлится до 22 июля.

Для подачи заявки после регистрации на портале https://portal.edu.az/ необходимо войти в созданный кабинет и среди предоставляемых услуг выбрать услугу «Регистрация студентов в высшие и средние специальные учебные заведения». На открывшейся странице необходимо ввести личную информацию и информацию о приеме, предоставить информацию о социальных льготах и оплатить обучение.

Более подробная информация о процессе регистрации представлена ниже. Однако, если у вас есть вопросы по регистрации, можно обратиться в раздел портала «Гражданские обращения» или на горячую линию 146.

Необходимо подчеркнуть, что благодаря электронному приложению студенты смогут быстрее и проще пройти регистрацию, онлайн оплатить обучение, подать заявку на социальное пособие и т.д.