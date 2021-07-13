Третья доза вакцины от коронавируса не обязательна, она рекомендуется лицам из группы риска. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом в ходе прямой трансляции в Instagram сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, человек, перенесший коронавирус, только через шесть месяцев после излечения может пройти вакцинацию и получить бессрочный сертификат о наличии иммунитета.