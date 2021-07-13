Нужна ли третья доза вакцины от коронавируса? отвечает Минздрав

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Третья доза вакцины от коронавируса не обязательна, она рекомендуется лицам из группы риска. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом в ходе прямой трансляции в Instagram сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, человек, перенесший коронавирус, только через шесть месяцев после излечения может пройти вакцинацию и получить бессрочный сертификат о наличии иммунитета.

«Третья доза вакцины усиливает уже имеющийся иммунитет. Наблюдения показывают, что спустя некоторое время действие вакцины у лиц, получивших две дозы, может ослабнуть. У некоторых это может произойти спустя шесть месяцев или через более длительный срок. У людей с хроническими болезнями сравнительно слабый иммунитет, и вакцина действует на них на протяжении более короткого отрезка времени.

Лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, могут перенести повторное заражение в тяжелой форме. Поэтому рекомендуется привиться третьей дозой вакцины. Это не требование, просто совет для лиц из группы риска. Независимо от этого, срок действия "Сертификата о вакцинации" остается неизменным», – добавил Эйвазов.